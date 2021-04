Serie A, Spezia-Crotone 3-2: rimonta degli uomini di Italiano

E’ terminato il primo anticipo della 30ª giornata di Serie A. Lo Spezia ha rimontato il Crotone per 3-2. Gli Squali sono passati in vantaggio al 40′ con Djidji, mentre nella ripresa è Verde che riporta il risultato in parità. Al 78′ Simy porta di nuovo avanti i rossoblù, ma nel finale una magia della squadra di Italiano fa sì che i tre punti vengano portati a casa dai liguri: al 90′ segna Maggiore, mentre al 92′ Erlic perfeziona la rimonta. Alle 18:00 spazio a Parma-Milan, mentre alle 20:45 ci sarà Udinese-Torino.