Serie A, Cremonese-Spezia 2-0: va ai grigiorossi la gara salvezza

Vittoria importantissima in chiave salvezza per la Cremonese, che tra le mura amiche del Giovanni Zini batte lo Spezia 1-0. Primo tempo che vede lo Spezia farsi padrone del campo, tentando alcune conclusioni in rete, tutte neutralizzate da un super Carnesecchi. A sorpresa, al minuto quarantuno, sono i grigiorossi a passare in vantaggio grazie a un sinistro potente di capitan Ciofani. Nella seconda frazione di gioco, i liguri provano più volte a essere pericolosi, venendo sempre disinnescati dell'estremo difensore della Cremonese, bravo a rendere inoffensivo i tentativi degli avversari. Ci pensa poi Vasquez al 77esimo a chiudere la pratica per i lombardi, che si impongono due a zero sulla formazione di Leonardo Semplici. Dista soltanto tre lunghezze adesso la salvezza per la banda di mister Ballardini.