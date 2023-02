Serie A, Cremonese-Lecce 0-2: decidono Baschirotto e Strefezza

Situazione molto complicata in campionato per i grigiorossi, che non replicano la vittoria contro la Roma in Coppa Italia

Si conclude il primo match della seconda giornata di ritorno della Serie A. Il Lecce batte 2-0 in trasfeta la Cremonese grazie alle reti di Baschirotto e Strefezza. Entrambe arrivate nella seconda frazione di gioco. I pugliesi volano in classifica agganciando la Juventus al 13esimo posto. Situazione molto complicata in campionato per i grigiorossi, che non replicano la vittoria contro la Roma in Coppa Italia. Alle 18:00 i giallorossi di Mourinho scendono in campo all'Olimpico contro l'Empoli.