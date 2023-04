Serie A, Cremonese-Empoli 1-0: Dessers regala tre punti a Ballardini

Nel primo dei due anticipi della 30a Giornata della Serie A la Cremonese batte in casa l'Empoli 1-0 grazie alla rete di Dessers dopo soli 4 minuti di gioco. Primo tempo di marca lombarda ma con poche occasioni da gol per tutte e due le squadre. Nella ripresa molti cambi da parte dei due tecnici ma il risultato non cambia nonostante le ultime azioni offensive dell'Empoli durante i sei minuti di recupero. Un altro successo, dopo quello di Marassi, per la squadra di Ballardini che si porta -7 dallo Spezia quart’ultimo. Empoli ancora in zona tranquilla a 32 punti.