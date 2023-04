Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3: la Dea sorpassa momentaneamente la Roma

L'Atalanta fatica, ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions League. La squadra di Gasperini passa 3-1 in casa della Cremonese ultima in classifica grazie ai gol di De Roon,Boga e Lookman. La rete del vantaggio dell'olandese arriva a fine primo tempo per un regalo di Aiwu. La partita si stappa, ma sono i grigiorossi a trovare poi il pareggio su rigore al 56' con Daniel Ciofani a causa di un mani di Toloi. La gara si complica per l'Atalanta, ma i cambi la risolvono: accelerazione di Hojlund sulla sinistra e palla al centro per Boga che deposita in rete con la partecipazione della difesa di casa, totalmente disattenta. Poi i nerazzurri sfiorano il terzo gol più volte, trovandolo solo nel recupero con Ademola Lookman. Finisce 3-1 per la Dea, che sale a 48 punti scavalcando provvisoriamente la Roma (47), in campo domani contro la Sampdoria, e agganciando il Milan di scena a Napoli nel posticipo.