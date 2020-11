Serie A, colpaccio Udinese: 1-3 alla Lazio

Altro risultato a sorpresa in questa nona giornata di Serie A. Dopo gli stop di Atalanta, Juventus e Sassuolo, si ferma anche la Lazio. I biancocelesti subiscono una sonora sconfitta all’Olimpico, nel match delle 12.30 contro l’Udinese. I bianconeri vincono 3-1 una gara mai in discussione che, ad un certo punto, vedeva gli uomini di Gotti in vantaggio di addirittura tre reti. I gol che decidono la partita portano la firma di Arslan (18′), Pussetto (48′) e Forestieri (71′). A nulla è servito il solito gol su rigore di Ciro Immobile al 74esimo.

Gli uomini di Inzaghi rimangono così fermi a quota 14 punti, a tre lunghezze dalla Roma. L’Udinese sale invece a metà classifica con 10 punti in nove giornate.