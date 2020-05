Serie A, c’è l’ok agli allenamenti di gruppo. Cade il vincolo del ritiro blindato

Fumata bianca per il ritorno agli allenamenti di gruppo. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti dato il via libera dopo la presa visione del nuovo protocollo stilato dalla FIGC e dalla Lega. Rispetto alla versione originale, bocciata però dallo stesso Comitato, sono state inserite alcune precisazioni. La novità più importante riguarda l’eliminazione del vincolo del ritiro blindato: la squadra infatti sarà costretta all’isolamento soltanto in presenza di alcuni casi di positività. Un’altra modifica rilevante è riferita al numero dei tamponi, aumentato rispetto alla versione precedente del protocollo. I calciatori saranno sottoposti a due tamponi nelle prime 24 ore e poi un altro ogni 4 giorni. I test sierologici verranno invece eseguiti ogni 14 giorni. Questa quindi la formula con cui i club di Serie A torneranno ad allenarsi nei propri centri sportivi, in attesa di capire quando eventualmente verrà dato il via libera alla ripresa del campionato.