Serie A, Caicedo salva la Lazio: 2-1 contro il Sassuolo

Prosegue la tredicesima giornata di Serie A. La Lazio di Inzaghi, impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, continua a vincere. Il primo tempo si chiude in parità, grazie al gol di Caputo nei minuti finali che pareggia il vantaggio al 34’ siglato dal solito Immobile, sempre più primo nella classifica dei marcatori. Nei minuti di recupero i biancocelesti trovano la rete della vittoria con Caicedo su assist di Luis Alberto. Al Bentegodi il match tra Verona e Fiorentina termina. La Lazio co Dopo soli 3 minuti Montella è costretto a sostituire Pezzella per una violenta gomitata al volto. Il risultato cambia solo nella ripresa, al minuto 66 grazie alla rete proprio dell’ex viola Di Carmine, che buca Dragowski dopo un contropiede dei gialloblu. La squadra di Juric sale a quota 18 punti in classifica superando proprio la Fiorentina che rimane a 16.