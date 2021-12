Serie A, Cagliari-Udinese 0-4: notte fonda per la squadra di Mazzarri

I friulani non vincevano dal 7 novembre. La salvezza dei sardi si complica

Nel posticipo del sabato della 18esima di Serie A, l'Udinese batte 4-0 il Cagliari all'Unipol Domus. Notte fonda per la squadra di Mazzarri, che non riesce a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Peggio dei sardi (fermi a 10 punti) soltanto la Salernitana. I friulani si portano a 20 punti, scavalcano almeno per una notte la Sampdoria e si piazzano alle spalle del Torino. Non c'è praticamente mai stata storia tra le due compagini. Al 4' l'Udinese si porta in vantaggio con Makengo. Deulofeu raddoppia al 45' con una splendida conclusione. Il Cagliari non reagisce e gli ospiti ne approfittano per dilagare, prima con una volèe di Molina e poi ancora con Deulofeu, in serata di grazia. La squadra di Cioffi torna a vincere dopo un lungo digiuno (non accadeva dal 7 novembre). Il Cagliari dovrà invertire presto la rotta se vuole raggiungere la salvezza.