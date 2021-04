Serie A, Cagliari-Parma 4-3: rimonta clamorosa dei sardi, due gol nel recupero

Spettacolo alla Sardegna Arena tra Cagliari e Parma, dove i ducali vanno a un passo dal colpaccio esterno ma si fanno incredibilmente rimontare con due gol subiti nel recupero. Finisce 4-3 per la squadra di Leonardo Semplici, che ci crede fino all’ultimo e conquista tre punti insperati ma fondamentali per la lotta salvezza. Si sono affrontate penultima e terzultima della classifica, con un continuo botta e risposta nonostante i ducali erano andati avanti di due gol. Al 5′ il vantaggio di Pezzella, poi il raddoppio di Kucka al 31′ ma i sardi tornano subito in partita con Pavoletti dopo 8 minuti.

Al 59′ Dennis Man firma il 3-1 che sembra chiudere la partita, ma i rossoblù risorgono ancora con tre gol in 28 minuti. All 66′ il 2-3 di Marin, poi succede tutto nel recupero. Al 92′ il pareggio di Gaston Pereiro, al 94′ il 4-3 di Cerri. ‘Psicodramma’ Parma, che si fa ancora rimontare e probabilmente si allontana in maniera definitiva dalla Serie A. La squadra di D’Aversa resta penultima a 20 punti, ben 7 in meno del Torino – la prima squadra attualmente salva – che però ha due partite in meno. Il Cagliari invece è ancora virtualmente in B, ma sale a 25 e mette pressione ai granata che domani giocheranno in casa con la Roma.