Serie A, Cagliari-Napoli 1-1: Osimhen salva Spalletti

I partenopei perdono Di Lorenzo, i sardi, invece, non si allontanano dalla zona retrocessione

Cagliari e Napoli aprono il lunedì di Serie A. I padroni di casa resistono agli attacchi dei partenopei per i primi 45' che si concludono sullo 0-0. L'assenza di reti però non rispecchia quanto visto sul campo dove è andata in scena una partita dai ritmi alti e molto fisica. Le migliori occasioni capitano ai sardi, incapaci di sfruttare al meglio. Nel secondo tempo sarà Pereiro a sbloccare la partita al 58' grazie anche all'errore di Ospina. Osimhen evita il peggio grazie a un gol di testa nei minuti finali. Piove sul bagnato per il Napoli che non solo fallisce l'aggancio al Milan, ma perde per infortunio Di Lorenzo. Il Cagliari invece non esce dalla zona retrocessione ed è a pari punti col Venezia per che però ha una partita in meno.