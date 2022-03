Serie A, Cagliari-Milan 0-1. Decide Bennacer

Con questi tre punti il Milan consolida il primo posto in classifica a 66 punti, tre più del Napoli

Vittoria importantissima in trasferta per il Milan che a Cagliari conquista i tre punti grazie al gol di Bennacer. Nel primo tempo i rossoneri non sono riusciti a sbloccare il match nonostante due buonissime occasioni di Giroud e Brahim Diaz. Per il Cagliari una conclusione dalla distanza di Grassi. Al 59' il gol che ha deciso la partita. Con questi tre punti il Milan consolida il primo posto in classifica a 66 punti, tre più del Napoli.