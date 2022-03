Serie A, Cagliari-Lazio 0-3. Decidono Immobile, Luis Alberto e Anderson

La squadra di Sarri si mantiene al settimo posto, un punto sotto la Roma

Tonfo casalingo del Cagliari nel posticipo serale all'Unipol Domus. Vince la Lazio per 3-0 grazie ai gol di Immobile (su rigore) e Luis Alberto nella ripresa, e quello di Felipe Anderson nella ripresa. Dopo cinque risultati utili consecutivi, passo falso del Cagliari che in classifica non sfrutta l'occasione di allontanarsi dalla zona salvezza, mentre la Lazio, con questa vittoria, si mantiene al settimo posto, un punto sotto la Roma.