Serie A, Cagliari-Inter 1-3: i nerazzurri vincono in rimonta e sono secondi

L’Inter fatica, ma alla fine conquista tre punti in casa del Cagliari. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Conte parte forte alla Sardegna Arena, ma sbatte contro un Cragno superlativo. A fine primo tempo arriva anche la beffa con il vantaggio rossoblù di Sottil, poi nella ripresa i nerazzurri la ribaltano con i gol di Barella e D’Ambrosio, entrato da pochissimi secondi. Gli uomini di Di Francesco accusano il colpo e nel forfait finale, con Cragno a saltare in area, subiscono la terza rete da Lukaku a porta vuota. Con la rimonta nel lunch match di oggi, l’Inter balza al secondo posto con 24 punti, a -2 dal Milan capolista e +6 sulla Roma in campo tra poco a Bologna.