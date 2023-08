Serie A, Cagliari-Inter 0-2: Dumfries e Lautaro affondano i sardi

La seconda giornata di campionato termina con la vittoria dell'Inter per 0-2 sul difficile campo del Cagliari. I nerazzurri, in questo modo, tengono testa a Milan, Napoli e Hellas Verona con due successi su due. La partita inizia con la squadra di Inzaghi che attacca subito gli avversari, trovando un clamoroso palo con Lautaro Martinez. Il vantaggio è solo rimandato perché, al 21', ci pensa Dumfries a sbloccare la gara, finalizzando alla perfezione l'assist di Thuram. I padroni di casa provano a reagire con Pavoletti, ma il toro Lautaro, alla sua seconda occasione, non sbaglia e firma il raddoppio. Nel secondo tempo l'Inter difende il risultato e sfiora il tris con Çalhanoğlu. I sardi, con questa sconfitta, restano ad un punto in classifica in attesa della prossima gara che sarà contro il Bologna.