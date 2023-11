Serie A, Cagliari-Genoa 2-1: Viola e Zappa regalano il successo a Ranieri

I rossoblù volano a 9 punti in classifica e si mettono alle spalle la zona retrocessione. Terzo ko nelle ultime 5 per Gilardino

Dopo il folle successo contro il Frosinone, il Cagliari vince anche la seconda partita in questa Serie A. All'Unipol Domus Viola e Zappa mandano al tappeto il Genoa di Alberto Gilardino. In mezzo il pareggio del solito Gudmundsson. Tre punti fondamentali per la formazione di Claudio Ranieri che, in attesa dell'Empoli, si mette alle spalle la zona retrocessione. Cade ancora invece il Grifone (terza sconfitta nelle ultime 5) e rimane fermo a quota 11.