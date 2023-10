Serie A, Cagliari-Frosinone 4-3: pazza rimonta per Ranieri. Di Francesco va ko

È successo di tutto all'Unipol Domus Arena. Il Cagliari di Claudio Ranieri trova la prima vittoria in campionato in maniera rocambolesca. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è perfetto per 70' e si porta in vantaggio 0-3 grazie alla doppietta di Soulé e il gol di Brescianini. I sardi non si abbattono: tra il 72' e il 76' trovano due gol con Oristanio e Makoumbou. Al 94' Pavoletti si prende la scena e trova prima il pari e due minuti più tardi la rete del sorpasso. Il Cagliari dà una scossa alla classifica, mentre il Frosinone resta a 12 punti.