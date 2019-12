Serie A, Cagliari di rimonta sul Sassuolo e 4° posto confermato. Cadono Fiorentina e Spal

Si chiudono le partite del pomeriggio della 15^ giornata di Serie A. La brutta notizia per la Roma arriva dalla rimonta del Cagliari che al termine dei primi 45 minuti perdeva 2-0, ma al triplice fischio il risultato finale è di 2-2. Alle reti di Berardi e Djuricic rispondono Joao Pedro e Ragatzu. Il club sardo resta dunque al quarto posto. Cade, invece, la Spal in casa contro il Brescia: decisivo il gol di Balotelli. Altra sconfitta per la Fiorentina che perde 2-1 contro il Torino. Zaza e Ansaldi mettono al sicuro il risultato salvo poi la Viola accorciare con Caceres.