Serie A, Brescia-Lecce 3-0: seconda vittoria consecutiva per Corini

Il Brescia di Corini è tornato. Nella sfida salvezza del Rigamonti i padroni di casa mettono da subito la freccia e riescono a calare il tris davanti a un Lecce troppo remissivo e rinunciatario. La prima svolta arriva al minuto 32, quando Chancellor viene pescato tutto solo in area di rigore da Spalek – entrato per l’infortunato Ndoj – e da due passi firma il vantaggio. Al limitare del primo tempo super pasticcio in area salentina, con Rafael che esce a vuoto e Sabelli serve a Torregrossa un pallone che chiede solo di essere spinto in rete. Per il 3 a 0 finale è lo stesso Spalek a mettersi in proprio, regalando con una grande prestazione da subentrato la prima vittoria della stagione del Brescia davanti al pubblico.