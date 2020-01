Serie A, Brescia-Lazio 1-2: Immobile nel finale regala la vittoria a Inzaghi

Vince 2 a 1 in rimonta la Lazio di Simone Inzaghi al Rigamonti di Brescia. Avanti i ragazzi di Corini con Balotelli, bravo e scaltro al 18esimo a prendersi gioco di un disattento Luis Felipe e a infilare con un sinistro efficace Strakosha. Dopo 10 minuti di ottimo Brescia, sale la Lazio: senza Luis Alberto e Leiva sono Correa e Caicedo a fare gioco in mezzo al campo. Al limitare dell’intervallo la svolta. Cistana atterra Caicedo a tu per tu con Joronen. Secondo giallo e rosso per il centrale, con Immobile che fa centro dal dischetto. Nella ripresa i ritmi si abbassano, i padroni di casa tengono bene il campo e la Lazio non riesce a incidere nonostante la superiorità numerica. In pieno recupero è ancora Immobile a timbrare il cartellino, regalando i tre punti alla Lazio e a Inzaghi.