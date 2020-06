Serie A, Brescia-Genoa 2-2: Falque e Pinamonti rimontano la squadra di Diego Lopez

Allo stadio Rigamonti è scontro-salvezza tra Brescia e Genoa. Alfredo Donnarumma porta in vantaggio la squadra di casa allenata da Diego Lopez. Tre minuti dopo ci pensa Alessandro Semprini al raddoppio. Nel finale di primo tempo, più precisamente al 38′, l’ex Roma Iago Falque riapre i conti per il Genoa grazie ad un calcio di rigore che batte Joronen. Nella ripresa il pareggio di Andrea Pinamonti al 70′, sempre dal dischetto, che mantiene le distanze invariate tra le due squadre. Un punto a testa e classifica invariata per entrambe le formazioni: Brescia ultimo a 18 punti mentre il Genoa raggiunge i rivali della Samp a quota 26, nonostante la terzultima (Lecce) rimane ad un punto di distanza.