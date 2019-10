Serie A, Brescia-Fiorentina 0-0: Montella manca il sorpasso sulla Roma

Il posticipo dell’ottava giornata della Serie A si conclude senza troppe emozioni. Tra Brescia e Fiorentina finisce 0-0 nonostante nel primo tempo sia stato annullato una rete ad Ayè per un tocco di braccio di Tonali che ha poi dato il via all’azione da gol. Nella ripresa la squadra di Corini perde anche per infortunio Dessena, al suo posto entra Spalek e al triplice fischio le due formazioni non vanno oltre il pareggio. Dunque la viola interrompe la sua striscia di vittorie consecutive a 3 e manca il sorpasso alla Roma.