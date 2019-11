Serie A, Brescia-Atalanta 0-3: Pasalic e Ilicic mandano k.o. le Rondinelle. Grosso contestato

Se lo aggiudica l’Atalanta il sentitissimo derby della bergamasca, agganciando così momentaneamente al quarto posto Cagliari e Roma. La Dea stende un Brescia privo di spunti e privo di grinta, contestatissimo nel finale soprattutto nella figura di Fabio Grosso, con la curva delle Rondinelle che ha invocato a lungo il nome di Corini durante il match. Un gol per tempo, la sblocca al minuto 26 Pasalic con l’incursione prepotente condita dal colpo di testa perentorio del vantaggio. Nella ripresa è sempre l’ex Milan ad andare in gol, mettendo in ghiaccio il risultato con un tacco di classe su assist preciso di Ilicic. Lo sloveno si mette in proprio in pieno recupero, rubando palla a Martella e infilando con il sinistro l’incolpevole Joronen.