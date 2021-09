Serie A, Bologna-Verona 1-0: Svanberg match winner. Di Francesco resta a zero

I gialloblù, prossimi avversari della Roma in campionato, cadono anche al 'Dall'Ara'

Si è chiusa questa sera la terza giornata di Serie A. Al 'Dall'Ara' è andato in scena il Monday Night tra Bologna e Verona, che ha segnato la seconda vittoria stagionale della squadra di Mihajlovic, ancora imbattuta e a quota 7 punti in classifica. I gialloblù di Eusebio Di Francesco, invece, incappano nella terza sconfitta in tre partite, a sei giorni dalla sfida in casa contro la Roma in programma domenica alle 18. A decidere il match è Svanberg, in gol al 78'. Sarà una settimana calda per l'ex tecnico giallorosso.