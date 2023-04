Serie A, Bologna-Udinese 3-0: Thiago Motta vola all’ottavo posto in classifica

Si chiude l'anticipo della domenica di Serie A. Netta vittoria casalinga per il Bologna che al Dall'Ara ha battuto 3-0 l'Udinese grazie alle reti di Posch e Moro nel primo tempo e Barrow nella ripresa (per l'attaccante gambiano anche due assist). Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Thiago Motta che sale a quota 40 punti superando in classifica proprio i bianconeri di Sottil che si fermano invece a 38.