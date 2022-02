Serie A, Bologna-Spezia 2-1: Arnautovic risponde con una doppietta a Manaj

I rossoblù tornano alla vittoria dopo 5 partite mentre i liguri si fermano dopo 4 risultati utili consecutivi

Si chiude la ventiseiesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara Bologna e Spezia danno vita a un bello scontro acceso subito dalla traversa di Arnautovic nei primi minuti. I rossoblù premono ma ad andare in vantaggio sono gli ospiti con un colpo di testa di Manaj al 10', successivamente l'attaccante è stato ammonito facendo scattare la squalifica per la prossima giornata in cui i liguri affronteranno la Roma. La punta austriaca di Mihajlovic trova il pareggio al 40' girando di prima in porta un'imbucata di Barrow. Nella seconda frazione la partita sorride agli emiliani che completeranno la rimonta con il loro numero 9 all'84'. Il Bologna torna alla vittoria - la prima del 2022 - dopo 5 partite mentre lo Spezia si ferma dopo 4 risultati utili consecutivi.