Serie A, Bologna-Sassuolo 3-0: larga vittoria di Thiago Motta su Dionisi

Dopo la pesante sconfitta di San Siro, il Bologna di Thiago Motta torna a vincere. Per i rossoblù si tratta del quarto successo nelle ultime 5 giornate di campionato. Contro il Sassuolo decidono il match del Dall'Ara le reti di Aebischer nel primo tempo e di Arnautovic e Ferguson nella ripresa. Nulla da fare per i neroverdi di Dionisi che nelle ultime 4 hanno raccolto appena un punto. Vola in classifica Thiago Motta che in un solo colpo scavalca Sassuolo, Empoli e Salernitana e si piazza all'undicesimo posto con 19 punti.