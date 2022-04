Serie A, Bologna-Sampdoria 2-0: decide Arnautovic con una doppietta

I rossoblu ritrovano il gol dopo quattro partite

Al Dall'Ara va in scena l'ultimo match della trentaduesima giornata di Serie A tra Bologna e Sampdoria. Il primo tempo finisce senza troppe emozioni così come il primo terzo del secondo. La partita si accende al 60' quando Arnautovic trova il gol del vantaggio mettendo in porta un cross di Djiks. I rossoblu si sbloccano e dilagano colpendo due traverse in due minuti. Il 2-0 arriva al 76' sempre dai piedi del centroavanti austriaco favorito da un buco in difesa di Yoshida. I padroni di casa conquistano dunque i tre punti e tornano a segnare dopo quattro partite di digiuno mentre la Samp non sfrutta la sconfitta collettiva delle ultime in classifica e fallisce una grande occasione per mettere distanza tra se e la zona retrocessione.