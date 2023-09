Serie A, Bologna-Napoli 0-0: Osimhen sbaglia un calcio di rigore

Al Dall'Ara Bologna-Napoli finisce 0-0. Nel primo tempo meglio gli ospiti che vanno vicino al gol con Osimhen in avvio che a tu per tu con Skorupski colpisce il palo. Ma di azioni pericolose ce ne sono poche per i restanti 0 minuti. Nella ripresa al 72' Osimhen sbaglia un calcio di rigore, spiazzando il portiere ma angolando troppo il tiro che finisce fuori. Garzia toglie prima Kvaratskhelia e poi Osimhen per inserire Raspadori e Simeone, ma il Napoli non segna e va a -7 dalla testa della classifica.