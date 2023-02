Serie A, Bologna-Monza 0-1: a Palladino basta Donati per espugnare il Dall’Ara

Cade in casa Thiago Motta che torna a perdere dopo 4 partita. Allunga invece il Monza che conquista l'ottavo risultato utile consecutivo

Si chiude anche il match del pomeriggio di Serie A. Il Monza espugna il Dall'Ara grazie al gol di Giulio Donati al 25esimo del primo tempo. A Thiago Motta non è bastato il forcing finale della sua squadra che riassapora la sconfitta dopo 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pari). Il Monza aggancia proprio i rossoblù al nono posto in classifica con 29 punti. Per entrambe le squadre ora l'Europa è distante un solo punto.