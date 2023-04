Serie A, Bologna-Milan 1-1: Pioli frena ancora. A Sansone risponde Pobega

Si chiude l'anticipo del sabato di Serie A. Al Dall'Ara, la sfida tra Bologna e Milan è terminata con il punteggio di 1-1. Decidono le reti di Sansone dopo nemmeno un minuto di gioco, e di Pobega arrivato nel finale di primo tempo. Altra frenata per Pioli che raggiunge a quota 53 la Roma (in campo domani contro l'Udinese). Per i rossoneri appena 6 punti nelle ultime 5 di campionato. Sale ancora in classifica la formazione di Thiago Motta che raggiunge la Juventus a 44 punti.