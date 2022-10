Serie A, Bologna-Lecce 2-0: Arnautovic e Ferguson regalano il successo a Thiago Motta

I rossoblù agganciano la Fiorentina a 10 punti in classifica. Momento difficile per i salentini che rimangono a quota 8

Nel pomeriggio di Serie A, il Bologna ha battuto sul prato di casa del Dall'Ara, il Lecce. Decisive le reti, tutte nel primo tempo, di Arnautovic e Ferguson, il primo in Serie A. Il Lecce ha provato a tornare in partita nel secondo tempo ma lo sforza dei ragazzi di Baroni non è bastato. Con questi tre punti, il Bologna aggancia a 10 punti la Fiorentina, piazzandosi al 13esimo posto in classifica. Altro ko per il Lecce che invece rimane fermo a 8 punti in classifica.