Serie A, Bologna-Lazio 1-0: Ferguson segna il gol del sorpasso

Per la squadra di Motta undicesimo risultato utile di fila

Al Dall'Ara Bologna-Lazio apre l'undicesimo turno della Serie A. Finisce 1-0 per i rossoblù, e per loro è l'undicesimo risultato utile di fila. Primo tempo senza reti e con poche emozioni. Gli uomini di Sarri partono subito forte facendo un ottimo pressing nella trequarti avversaria e colpiscono una traversa dopo cinque minuti con un colpo di testa di Castellanos che però prima ha spinto Beukema. Al quarto d’ora ancora Lazio pericolosa con un colpo di testa di Romagnoli sugli sviluppi di un corner, Skorupski non ha problemi e blocca centralmente.