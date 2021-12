Serie A, Bologna-Juventus 0-2: i bianconeri tengono il passo della Roma

La squadra di Allegri torna a vincere dopo il pari di Venezia e sale a 31 punti. I rossoblù restano decimi e a secco di punti da tre giornate

La Juventus ha battuto il Bologna 2-0. I bianconeri, grazie a questo successo, salgono a 31 punti, scavalcano momentaneamente la Fiorentina e restano in scia della Roma. Dopo il pareggio contro il Venezia si sarebbe rischiata la crisi, qualora a Bologna non fossero arrivati i 3 punti. Morata ha aperto le marcature al 6' del primo tempo. Un giallo per parte - Dominguez da una parte e McKennie dall'altra - i padroni di casa hanno provato a cambiare la storia della partita, soprattutto con un paio di sortite offensive di Barrow. La Juve però è stata cinica, e nella ripresa ha chiuso i conti con Cuadrado al 69'. Il colombiano ha dribblato il suo avversario e scagliato in porta il pallone del 2-0 definitivo. Il Bologna resta fermo a metà classifica a 24 punti e incassato la terza sconfitta consecutiva. La Juve dà cenni di ripresa.