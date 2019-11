Serie A, Bologna-Inter 1-2: Conte la rimonta al 90′. Doppietta di Lukaku, ma quante polemiche

Emozioni e polemiche in Bologna-Inter, match che si è giocato alle 18 in questo sabato dell’11esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Roma sul Napoli, toccava ai nerazzurri sfruttare l’ennesimo scivolone degli azzurri e riagguantare la vetta. Missione compiuta per Conte, anche se con tanta fatica. Va in vantaggio il Bologna con il di Soriano al 59′, che capitalizza un’ottima prestazione dei rossoblù. L’Inter reagisce e trova il pareggio con Lukaku al 75′, poi il belga trova anche il gol del 2-1 che completa la rimonta nel recupero. L’ex United è glaciale dal dischetto e trasforma il rigore concesso da La Penna per fallo di Orsolini su Lautaro Martinez. Tantissime le proteste del Bologna, che pochi minuti prima aveva chiamato a gran voce un penalty su Palacio. Nel parapiglia espulso anche il dirigente dei felsinei Riccardo Bigon. L’Inter torna in vetta a quota 28 punti, a +6 sulla Roma terza. Stasera la Juventus ha la chance di rispondere nel derby col Torino.