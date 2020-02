Serie A, Bologna-Genoa 0-3: Soumaoro, Sanabria e Criscito espugnano il Dall’Ara

Nel match delle 18 della 24esima giornata di Serie A è il Genoa ad aggiudicarsi il derby rossoblu del Dall’Ara di Bologna, passando con le reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito. Sfida subito in salita per i padroni di casa, che subiscono la prima rete al minuto 28 grazie al difensora Soumaoro. La vera doccia fredda per i felsinei arriva però qualche minuto più tardi, quando Schouten commette un brutto fallo su Behrami. Prima Massa sventola il giallo poi, dopo la revisione al Var, opta per il rosso lasciando il Bologna in dieci. Gli ospiti sfruttano immediatamente la superiorità numerica, raddoppiando il punteggio al limitare della prima frazione di gara con Sanabria. Nella ripresa Mihajlovic prova a risollevare i suoi, ma l’uomo in meno si fa sentire. I padroni di casa non riescono mai ad essere incisivi e incassano addirittura il tris nel finale di gara, terminando il match in nove uomini. Denswil si prende il secondo giallo e commette fallo da rigore su Sanabria, con Criscito che dagli undici metri non perdona fissando il punteggio sullo 0-3 definitivo.