Serie A, Bologna-Frosinone 2-1: Ferguson e De Silvestri regalano tre punti a Motta

Al Dall'Ara Bologna-Frosinone finisce 2-1. Padroni di casa mettono la partita in discesa nei primi 22 minuti: tra il 19' e il 22' la squadra di Thiago Motta ha trovato prima il gol con Lewis Ferguson, abile a deviare con la coscia un tiro-cross di Alexis Saelemaekers, e poi con Lorenzo De Silvestri, con un colpo di testa da fuori area che ha trovato Turati fuori dai pali. Nella ripresa il Frosinone la riapre la partita con un calcio di rigore trasformato da Matias Soulé, che non ha sbagliato spiazzando il portiere rossoblù per il 2-1 al 63'. Ma il risultato rimane così e con questa vittoria il Bologna, ottavo risultato utile, sale a 14 punti, mentre il Frosinone resta fermo a 12.