Serie A, Boga trascina il Sassuolo: battuto il Torino per 2-1

Al Mapei Stadium per la prima giornata di ritorno si sono affrontati il Sassuolo e il Torino. Il match è terminato sul risultato di 2-1. I granata si portano in vantaggio al 20’ del primo tempo sugli sviluppi di un corner: Verdi trova Rincon che con il destro conclude verso la porta, Locatelli, tendando il salvataggio sulla linea, devia il pallone che si insacca in rete. Al 61’ i neroverdi trovano il gol del pareggio grazie ad un capolavoro di Boga, che dopo aver saltato Rincon con un tunnel trova l’incrocio dei pali con un tiro dalla distanza sul quale nulla può Sirigu. L’ivoriano è ancora protagonista nel secondo gol del Sassuolo, fornendo un prezioso assist per Berardi. Dopo 3 sconfitte consecutive, la squadra di De Zerbi riesce ad ottenere una vittoria importante portandosi a quota 22 punti in classifica.