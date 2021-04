Serie A, Benevento-Sassuolo 0-1: decide un autogol di Barba

La giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Sassuolo sul Benevento: al Ciro Vigorito finisce 1-0 per la squadra di De Zerbi, che approfitta di un autogol di Barba allo scadere del primo tempo. Con questi tre punti i neroverdi, che in settimana avevano perso 2-1 il recupero con l’Inter, salgono a 43 in classifica superando l’Hellas e prendendosi l’ottavo posto a meno undici dalla Roma. Il Benevento invece resta a 30, a più 8 dal terzultimo posto occupato dal Cagliari.