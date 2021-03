Serie A, Benevento-Fiorentina 1-4: la tripletta di Vlahovic stende Inzaghi

La Fiorentina torna a vincere dopo tre partite e compie un passo molto importante in ottica salvezza nello scontro diretto in casa del Benevento. Al ‘Vigorito’ finisce addirittura 4-1 per i viola con uno scatenato Dusan Vlahovic, autore di una tripletta. Il serbo chiude sostanzialmente la partita già nel primo tempo con tre gol perfettamente distribuiti (8′, 26′ e 46′). Nella ripresa la Strega prova a tornare in partita con Ionita al 56′, spreca qualche chance favorevole ma poi la Fiorentina torna avanti di 3 grazie alla rete di Eysseric che fissa il risultato sul definitivo 4-1. La squadra di Prandelli sale a 29 punti, staccando proprio il Benevento che invece non sa più vincere.