Serie A, Belotti ribalta il Milan: il Torino vince 2-1

Il Torino torna a vincere tra le mura amiche dopo la sconfitta contro il Lecce. La squadra di Mazzarri, dopo esser andata sotto per un calcio di rigore realizzato da Piatek nel primo tempo, ha ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Belotti (72′, 76′), battendo il Milan per 2-1. Un altro stop per Giampaolo e i suoi, che incappano nella seconda sconfitta consegcutiva dopo il 2-0 nel derby con l’Inter. Il Toro quindi, sale a quota nove staccando di tre punti il club milanese.