Serie A, beffa Atalanta: la Juventus fa 2-2 al 90′ con un rigore di Ronaldo

Rallenta sul più bello l’Atalanta. Il decimo successo consecutivo dei bergamaschi sfuma nel finale, grazie al penalty concesso per il tocco di mano di Muriel e realizzato da Cristiano Ronaldo al 90′. I nerazzurri giocano un gran primo tempo e vanno all’intervallo sopra di un gol, quello di Duvan Zapata al 16′ sull’ennesimo assist stagionale di Gomez. Al 55′ pareggia Cristiano Ronaldo su calcio di rigore assegnato per un mani di Hateboer, ma all’80’ ecco la potente conclusione di Malinovskyi che non lascia scampo a Szczesny. Sembra finita, poi l’ingenuità del colombiano che causa il definitivo 2-2. In classifica, l’Atalanta perde l’occasione di superare la Lazio rimanendo terza. La Juventus va invece a +8 dai biancocelesti.