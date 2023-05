Serie A, Atalanta-Verona 3-1: i bergamaschi sorpassano la Roma in classifica

Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta batte 3-1 il Verona. Il primo tempo finisce con il punteggio di 1-1: Zappacosta risponde a Lazovic, ma bergamaschi sono stati più pericolosi. Nella ripresa la squadra di Gasperini passa in vantaggio...

Al Gewiss Stadium di Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Verona. Il primo tempo finisce con il punteggio di 1-1: Zappacosta risponde a Lazovic, ma bergamaschi sono stati più pericolosi. Nella ripresa la squadra di Gasperini passa in vantaggio dopo uno svarione di Montipò che tenta un dribbling su Pasalic. Il croato intuisce le intenzioni del portiere e insacca a porta vuota. Il Verona cerca di reagire, ma l'Atalanta segna il terzo gol con Hojlund con un diagonale da fuori area. Con questa vittoria i bergamaschi superano momentaneamente in classifica la Roma e raggiungono il Milan a quota 61 punti. Il Verona resta in piena zona retrocessione.