Serie A, Atalanta-Verona 1-2: nerazzurri a -7 dalla Roma con una partita in meno

La Dea incappa nel terzo ko di fila, mai successo con Gasperini in panchina

L'Atalanta cade ancora e trova addirittura la terza sconfitta consecutiva, per la prima volta nella gestione Gasperini. Stavolta a fare bottino pieno è il Verona, che sbanca il Gewiss Stadium grazie a una grande partita. La squadra di Tudor passa in vantaggio con Ceccherini nel primo tempo, nel recupero, poi il raddoppio nella ripresa grazie allo sfortunato autogol di Koopmeiners al 55'. L'Hellas ha tante occasioni per chiuderla, ma le fallisce. L'Atalanta prova a riaprirla nel finale, all'82', con il colpo di testa di Scalvini ma non basta. La Dea, dopo l'eliminazione dall'Europa League, resta così a 51 punti, all'ottavo posto e a sette punti di distanza dalla Roma quinta, anche se ai nerazzurri resta la partita da recuperare contro il Torino la prossima settimana e quindi i punti sono potenzialmente quattro.