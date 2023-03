Serie A, Atalanta-Udinese 0-0: i bergamaschi perdono terreno nella corsa Champions

A Bergamo regna l'equilibrio e Atalanta-Udinese finisce 0-0. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Qualche occasione da una parte e dall'altra, con gli ospiti che creano qualcosa in più rispetto alla squadra di Gasperini. A metà primo tempo l'Udinese sfiora il vantaggio con un tiro da fuori di Success, che finisce sul fondo non di molto, a Musso immobile. Anche Beto va vicino al gol per i friulani: lanciato in porta solo contro Musso, prova a scartare il portiere argentino, che con un grande riflesso riesce a rubargli la palla. Meglio l'Atalanta nella ripresa con due occasioni da gol con Pasalic e Toloi, ma in entrambe è attento Silvestri a difendere la porta dell'Udinese. Con questo pareggio la squadra di Gasperini si allontana ancora di più dalla zona Champions, mentre l'Udinese resta a metà classifica.