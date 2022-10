Serie A, Atalanta-Sassuolo 2-1: nerazzurri al primo posto in solitaria

La Dea sale in vetta alla classifica del campionato con 24 punti, in attesa della partita di domani tra Napoli e Bologna

Il sabato della decima giornata di Serie A continua con la partita delle 18:00 tra Atalanta e Sassuolo. I neroverdi passano in vantaggio con un capolavoro balistico al volo di Kyriakopoulos al 41'. Pochi minuti più tardi, allo scadere del primo tempo, la Dea ritrova la parità grazie al gol di Pasalic. In avvio di ripresa i nerazzurri completano la rimonta con la rete di Lookman (46'). Finisce 2-1 a Bergamo. La squadra di Gasperini sale al primo posto in classifica da sola con 24 punti, in attesa della partita di domani tra Napoli e Bologna.