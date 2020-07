Serie A, Atalanta-Napoli 2-0: a segno Pasalic e Gosens

L’Atalanta si aggiudica il primo posticipo della 29° giornata di Serie A battendo il Napoli per 2-0. Dopo un primo tempo a reti inviolate, in cui Ospina è costretto a lasciare il campo in barella per uno scontro con Mario Rui, i nerazzurri si portano in vantaggio con Pasalic al 47′ e raddoppiano otto minuti più tardi con Gosens. Per gli uomini di Gasperini, quarti provvisoriamente a +12 sulla Roma, si tratta della nona vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League. Il Napoli, sempre a -3 dai giallorossi, si ferma dopo cinque successi consecutivi in campionato.