Serie A, Atalanta-Napoli 1-2: Osimhen ed Elmas in rimonta

La squadra di Spalletti si aggiudica anche il big match in trasferta e mantiene il primato in classifica

Dopo la battuta d'arresto con il Liverpool in Champions, il Napoli torna a vincere. Nel primo big match della tredicesima giornata di Serie A i partenopei si impongono in rimonta sull'Atalanta per 1-2. Subito grande occasione per la Dea con Hojlund, salva Meret. Dopo il quarto d'ora Lookman sblocca su rigore (assegnato dopo l'on field review), ma Osimhen ristabilisce subito l'equilibrio. Sempre il nigeriano poco dopo la mezz'ora serve a Elmas la palla che vale la rimonta. A inizio ripresa la traversa nega il pari a Lookman. Il Napoli fallisce poi il colpo del ko con Simeone. L'Atalanta prova a pareggiare nel finale ma senza centrare il bersaglio. La squadra di Spalletti, sempre più prima, sale a 35 punti e sogna la fuga sulle inseguitrici.