Serie A, Atalanta-Lazio 2-2: Pedro-Immobile illudono, De Roon beffa Sarri al 94′

Ancora in gol l'ex giocatore della Roma, ma i nerazzurri riprendono i biancocelesti all'ultimo secondo del primo tempo e nel recupero finale

Grandi emozioni al Gewiss Stadium nello scontro diretto tra Atalanta e Lazio. Entrambe giocano una grande partita e ad andare in vantaggio è la squadra biancoceleste con un altro gol, il secondo consecutivo, dell'ex Roma Pedro. La Dea però la riagguanta all'ultimo secondo di recupero del primo tempo con un super gol di Zapata. Secondo tempo ancora equilibrato, in vantaggio tornano gli ospiti di Sarri nell'ultimo quarto d'ora di partita con la rete di Immobile. Quando però la vittoria sembrava acquisita per la Lazio, arriva la beffa firmata da De Roon al 94' che fa esplodere i tifosi dell'Atalanta. Per la squadra di Sarri fallisce il sorpasso alla Roma: i biancocelesti 18 punti, orobici a 19 come i giallorossi in campo domani.