Serie A, Atalanta-Inter 1-2: Calhanoglu e Lautaro per l’ennesima vittoria esterna

La squadra di Inzaghi blinda il primo posto in classifica con la quinta vittoria esterna su cinque

Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta-Inter finisce 1-2 con i padroni di casa che hanno cercato in tutti i modi la rimonta. Il risultato è sbloccato al 40' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu che porta in vantaggio l'Inter. Poi nella ripresa arriva il raddoppio con un bellissimo gol di Lautaro Martinez al 57'.

Dopo quattro minuti Scamacca segna il gol che riapre la partita, ma lo stesso centravanti più tardi trova sulla sua strada un ottimo Sommer che gli nega la doppieta ed il pareggio. La squadra di Inzaghi trona a Milano con i tre punti che blindano il primo posto in classifica con la quinta vittoria esterna su cinque per l'Inter.

